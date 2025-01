Palmeirense pode bater recorde de são-paulino como zagueiro mais caro

Vitor Reis, do Palmeiras, pode superar Lucas Beraldo e protagonizar a maior venda de um zagueiro saindo do Brasil.

O que aconteceu

A joia palmeirense caminha para ser vendida ao Manchester City por 40 milhões de euros (R$ 250 milhões). O clube inglês já tem um acordo verbal com o jogador e agora se acerta com o Alviverde. A ideia do time de Pep Guardiola é já contar com o atleta para o restante da temporada.

Se o negócio for concretizado, Vitor Reis será o zagueiro mais caro da história do futebol brasileiro. Nesse caso, só são consideradas as vendas de atletas por times do Brasil. Expandindo o leque para o exterior, a operação do PSG para comprar David Luiz do Chelsea por 56 milhões de euros, em 2014, é a maior.