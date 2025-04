Na briga por 4 títulos, Inter tem planos alterados por funeral do papa

No fim de semana, a briga por títulos continua. Líder do Campeonato Italiano com 71 pontos, a Inter de Milão faz jogo crucial contra a Roma e tenta se recuperar da derrota para o Bologna no domingo. Se tropeçar, pode ser ultrapassada pelo Napoli, que venceu o Monza no sábado e chegou aos mesmos 71, mas fica atrás por causa do saldo de gols.

Já na quarta-feira, a chave volta a virar para a Champions League. Às 16h, no Estádio Olímpico Lluís Companys, faz o primeiro jogo da semifinal contra o Barcelona. A volta é no dia 6 de maio, no Giuseppe Meazza.

A agenda da Inter de Milão está mais do que cheia para este fim de temporada. Além da Champions, do Calcio e da Copa da Itália, o time ainda disputa o Super Mundial de Clubes a partir de junho. Serão, portanto, pelo menos 11 jogos em praticamente dois meses, número que pode ser ampliado caso avance na Champions, na Copa da Itália ou no Mundial.

A imprensa italiana questiona se Simone Inzaghi poupará titulares no jogo do Italiano ou da Copa da Itália. Com três partidas em oito dias, o técnico pode arriscar em um dos torneios locais para ter os jogadores em melhores condições para os demais campeonatos.

Agenda da Inter de Milão:

23/04 - Inter x Milan (jogo de volta da semifinal da Copa da Itália)

27/04 - Inter x Roma (34ª rodada do Calcio) *

30/04 - Inter x Barcelona (jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões)