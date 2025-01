Jair vai ao Botafogo com venda de zagueiro mais caro entre clubes do Brasil

Beraldo foi vendido pelo São Paulo para o Paris Saint-Germain por 19 milhões de euros, mas o valor em reais, em abril de 2024, representava R$ 63 milhões.

Em euros, Beraldo é o mais caro a deixar o Brasil. O zagueiro brasileiro mais caro de todos os tempos foi David Luiz, ao sair do Chelsea para o Paris Saint-Germain por 56 milhões de euros. Thiago Silva custou 46 milhões de euros ao PSG, ao sair do Milan.

Falamos, no entanto, de jogadores vendidos do futebol brasileiro.

E, neste caso, Jair pode ser também a terceira maior transferência entre dois clubes do Brasil.

Apenas Paulinho, na troca do Atlético pelo Palmeiras em 2024, por R$ 114 milhões, e De Arrascaeta, ao sair do Cruzeiro para o Flamengo por R$ 81 milhões, foram mais caros do que os prováveis R$ 76 milhões a serem depositados pelo Botafogo na conta do Santos.