E agora, Corinthians? Nove técnicos livres no mercado após recusa de Tite

Fernando Diniz

Demitido do Cruzeiro no fim de janeiro pela campanha irregular no Campeonato Mineiro, Fernando Diniz também está livre no mercado da bola. Seu último grande trabalho foi no Fluminense, que resultou no título da Copa Libertadores de 2023. Ele ainda assumiu interinamente a seleção brasileira.

Luís Castro

O português está desempregado desde setembro de 2024, quando deixou o Al-Nassr, mas não tem pressa para encontrar um novo clube. Alvo de times como Atlético-MG, Cruzeiro, Santos e Vasco no início deste ano, Luís Castro afirmou que só pretende trabalhar no segundo semestre deste ano.

Jorge Sampaoli

Alvo recente do Santos, o argentino está sem trabalhar desde janeiro deste ano e vive um "período sabático" no Rio de Janeiro. Sampaoli recusou a proposta do Alvinegro Praiano e planeja ir para a Espanha assistir a alguns jogos no país. Neste momento, não há proposta de times espanhóis para o treinador.