Nora de Tite mostra malas prontas para viagem a SP: 'Chorando muito'

Nora do técnico Tite, Fernanda Bachi mostrou nas redes sociais que estava com as malas prontas para viajar para São Paulo com a família — o treinador e seu filho, Matheus Bachi, marido de Fernanda, assinariam com o Corinthians hoje, mas cancelaram o acordo após o técnico ter uma crise de ansiedade.

Como lidar com a saúde mental do sogro e o sonho do marido de voltar? Gente, vou precisar ficar off das redes... Estou chorando muito. Estávamos com tudo pronto para São Paulo. Saúde e família, nossos bens mais preciosos. Obrigado pelo apoio de vocês sempre! Fernanda Silva Bachi, no Instagram

O que aconteceu

Tite e Matheus Bachi eram esperados pelo Corinthians hoje. A dupla, que está no Rio de Janeiro, viajaria a São Paulo, assinaria contrato e já comandaria o treino do time na parte da tarde.