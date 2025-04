Portuguesa anuncia nova camisa que homenageia momento marcante na história de Portugal

O ensaio fotográfico do novo manto foi produzido na Casa de Portugal, icônico ponto de encontro da comunidade portuguesa em São Paulo, e contou com presenças ilustres.

Rodrigo Fabri, eleito o melhor meia do Campeonato Brasileiro de 1996, quando a Lusa chegou à final da competição, e Marco Antonio, capitão da Barcelusa, campeã da Série B em 2011, viveram um dia de modelos. Eles foram acompanhados pela Thata Carreira, apresentadora da LusaTV.

Na quinta-feira, a partir das 19h (de Brasília), na Somos Lusa Store, loja oficial do clube no Canindé, haverá um evento oficial de lançamento, com a presença dos zagueiros Robson e Gustavo Henrique, além do atacante Cristiano.