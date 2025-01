Como pai de Endrick auxilia gestão de adversário do Flamengo na Copinha

O pai de Endrick está em São Paulo e acompanha a campanha de perto. A relação do Zumbi com a DSA começou na Copinha de 2023.

Djair Lucena, Adriano Ribeiro (de preto) e Douglas Ramos, pai de Endrick, no Zumbi-AL Imagem: Izidoro Fotografia

"O clube tem relacionamento com outros representantes de atletas, mas com a DSA foi diferente. Criamos uma relação de trabalho muito boa, acreditamos que a evolução do atleta vai além do talento", disse Djair.

O Adriano Ribeiro [um dos sócios da DSA] conheceu as dependências e o trabalho do clube, e hoje auxilia na gestão de mercado e intermediação de negócios. O Douglas Sousa busca captar investidores. Nosso interesse é em captar recursos para investir no clube e nas condições de trabalho Djair Lucena

Atualmente, o maior investidor do clube é a prefeitura de União dos Palmares. O Zumbi retomou as atividades em 2017, durante a gestão de Kil de Freitas, e tem o apoio do prefeito recém-eleito Júnior Menezes, que foi o candidato da situação.