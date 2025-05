Rival debocha de Taila Santos após brasileira ser suspensa por doping

Entenda o doping de Taila Santos

Vice-campeã do GP peso-mosca da PFL em 2024, após perder a final justamente para Dakota Ditcheva, Taila Santos estava escalada para participar da edição 2025 do torneio - ao contrário da britânica. Porém, às vésperas de sua estreia na nova temporada da Professional Fighters League, a ex-lutadora do UFC foi retirada do confronto contra a compatriota Juliana Velasquez, que aconteceria no último dia 11 de abril.

Na época, não houve uma justificativa para a saída repentina da brasileira do torneio. Explicação esta que foi dada na última quarta-feira, com o anúncio da suspensão de Taila por seis meses, sentença aplicada pela USADA - órgão responsável pelo programa antidoping da PFL -, pelo uso das substâncias proibidas oxandrolona e clenbuterol. Assim, com a sanção tendo início com data retroativa ao teste realizado fora de competição em março deste ano, Santos pode retornar à ação a partir de 21 de setembro.

