Endrick se consolida como maior venda da história do Brasil

Neymar pode ter custado ao Barcelona ais do que 90 milhões de euros, mas em sua saída para a Catalunha o valor divulgado foi de 57 milhões de euros. Entre processos e prisões de Sandro Rossell de Josep Maria Bartomeu nunca se soube exatamente o valor da negociação, o Santos recebeu 17 milhões de euros Ainda que, no final das contas, a padronização do valor esteja em 88 milhões de euros.

Endrick custará ao Real Madrid os 60 milhões de euros da multa de rescisão e mais os impostos. O total com bônus e tribunos será de 72 milhões de euros. Mais do que se divulgou na época de Neymar e do que se tem certeza de o Barcelona ter desembolsado pelo mais caro jogador da história - Neymar custou 222 milhões de euros ao Paris Saint-Germain.

Com toda a confusão de números da saída de Neymar do Santos para o Barcelona, é justo dizer que Endrick é, no nomento da venda, o mais caro de todos os tempos ao se transferir do Brasil para a Europa.