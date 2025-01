Patrocinadora máster do Flamengo recebe autorização para operar no Brasil

Até então, a Pixbet só tinha autorização estadual da Loterj (Loteria do Estado do Rio de Janeiro) e estava vetada de operar nacionalmente. Na última segunda (6), o ministro do STF André Mendonça recusou recurso da Loterj e manteve a proibição às casas de apostas vinculadas unicamente à loteria fluminense de operarem no Brasil todo.

Agora com a autorização na portaria, a Pixbet fica liberada em território nacional, enquanto a Esportes da Sorte, patrocinadora do Corinthians, segue vetada.

Por que a Pixbet havia sido vetada

A Pixbet explicou ao Flamengo que não havia recebido autorização nacional devido ao pagamento de última hora da outorga ao governo federal no valor de R$ 30 milhões. A informação foi publicada pelo colunista do UOL Rodrigo Mattos.

A casa de apostas entendia que conseguiria funcionar no Brasil todo com o pagamento da outorga apenas ao governo estadual do Rio, via Loterj. Quando percebeu que a decisões na Justiça não eram favoráveis, decidiu pagar a outorga ao governo federal nos últimos dias de 2024. Isso ficou consolidado com a decisão do STF de negar funcionamento nacional a bets com aval estadual.

No entanto, a aprovação junto ao governo federal não é automática com o pagamento. O Ministério da Fazenda precisou analisar a origem do dinheiro da Pixbet e se é lícito. Ao parceiro Rubro-Negro, a empresa comunicou a expectativa de que sua situação fosse regularizada nas semanas seguintes.