Ex-Corinthians, Carlos Miguel 'some' e não joga há 4 meses na Inglaterra

Deu todo esse tempo, joguei em 2022 e sentamos no início de 2023 para renovar. Falamos: 'a gente tem o Cássio, o Carlos Miguel já jogou, queremos arrumar alguma forma porque não recebemos nada, viemos de graça para vocês. Agora, ou vocês ajudam a gente financeiramente ou, se não ajudar assim, fazemos alguma coisa que fica bom para todo mundo'. Falamos para mudar a multa do Brasil, mas falaram que não, que trocaria de clube aqui [...] Fizemos uma multa para 2024 que baixaria para 4 milhões de euros [para times do exterior], eu só tinha dois jogos no profissional [...] A gente abriu mão no início e sabíamos que uma hora o clube ia ter que abrir mão. Carlos Miguel ao podcast Benja Me Mucho

Carlos Miguel virou titular do Corinthians no começo de 2024. Com Cássio em má fase, o então camisa 22 assumiu o posto e logo se firmou. O atleta afirmou que a nova diretoria, sob comando de Augusto Melo, só o procurou para mudar o contrato quando o negócio com o Nottingham já estava encaminhado.

Não [ninguém do Corinthians me chamou]. Para sentar na sala, acho que faz umas duas ou três semanas... Foi na véspera do jogo contra o São Paulo. Ninguém vai tirar minha alegria de jogar, nunca na minha vida. Pode estar o mundo inteiro contra mim. Eu não estou indo para lá ganhar rios de dinheiro igual todo mundo está falando. Querem falar, podem falar, só que eu vou calar a boca de todo mundo que foi lá falar. Carlos Miguel

O goleiro deixou o Corinthians com 26 jogos disputados, sendo 15 no último ano. Matheus Donelli virou o titular após a saída, mas logo perdeu lugar para Hugo Souza, que foi contratado no meio da temporada e hoje é o titular absoluto e capitão.