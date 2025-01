Pesquisão UOL: Maioria dos jogadores reprova grama sintética no Brasil

A grande maioria dos jogadores do futebol brasileiro ouvidos no Pesquisão UOL 2024 reprova o uso de grama sintética nos estádios do país.

Ao todo, 71,8% não são a favor deste tipo de piso. Somente 28,2% aprovam este gramado.

A pergunta feita aos jogadores foi: "Você é a favor da grama sintética?".