Palmeiras quase estoura verba destinada a reforços em apenas 2 jogadores

O Palmeiras anunciou dois reforços até o momento, e o valor gasto já é quase o pré-estabelecido pela diretoria para toda a janela de transferências.

Realidade diferente

O Palmeiras planejava gastar até R$ 200 milhões nesta janela de transferências. O cenário atual, no entanto, parece totalmente o contrário: o Verdão já gastou R$ 187,7 milhões. O valor é o recorde investido pelo clube em um ano sob a gestão de Leila Pereira.

A maior parte foi investida em Paulinho. O ex-Atlético-MG custou 18 milhões de euros (cerca de R$ 114 milhões). Facundo Torres, o outro reforço, custou 12 milhões de dólares (R$ 73,8 milhões). Ambos são atacantes e vistos como substitutos naturais de Dudu, que já saiu, e Estêvão, que deixará o clube no meio do ano.