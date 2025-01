Paulinho é supercontratação certeira do Palmeiras, diz Julio Gomes

O Paulinho no Palmeiras, se tiver tempo para se recuperar completamente — ele jogou muito no sacrifício na reta final do ano passado —, se não tiverem pressa, o Paulinho bem fisicamente é jogador para Copa do Mundo.

Eu acho uma supercontratação do Palmeiras: é o caro que sai barato. Não tem o barato que sai caro? Esse é o caro que sai barato.

Julio Gomes

Paulinho teve uma fratura por estresse na tíbia e passou por cirurgia no final do ano passado. Ele tem previsão de retorno a partir de março, mas não há pressa no Palmeiras.

