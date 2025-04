Técnico do Liverpool foi campeão de primeira e jogou com Cássio na Holanda

O técnico Arne Slot chegou com a difícil missão de substituir o ídolo do Liverpool Jurgen Klopp. Quase um ano depois, o holandês de 46 anos levou os Reds ao 20º título do Campeonato Inglês, com direito a goleada em casa sobre o Tottenham.

De desconhecido a campeão

Slot nunca tinha saído do futebol holandês antes de acertar com o Liverpool. Ele iniciou a carreira de treinador na base do Zwolle, em 2013. No profissional, comandou o AZ Alkmaar e o Feyenoord. Com o último, foi campeão holandês na temporada 2022/23 e da Copa dos Países Baixos em 2023/24.

O ex-meia teve uma carreira discreta como jogador e atuou ao lado do goleiro Cássio no Sparta Rotterdam, na temporada 2008/09. Ele atuou apenas em clubes holandeses, entre 1995 e 2013, disputou 214 jogos e marcou 28 vezes.