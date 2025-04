Dorival vai ao Maracanã e confirma que assinará com o Corinthians amanhã

O técnico Dorival Jr foi ao Maracanã para acompanhar à partida entre Flamengo e Corinthians, hoje, pelo Campeonato Brasileiro.

O que aconteceu

O comandante está em um dos camarotes do Maracanã e tinha presença prevista. O treinador já está acertado com o Corinthians, mas ainda não foi anunciado.

Dorival confirmou que assinará contrato com o Corinthians amanhã. Ele deve comandar os treinos do elenco alvinegro. A estreia deve ocorrer contra o Novorizontino, na quarta-feira, pela Copa do Brasil.