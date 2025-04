Corinthians terá André Ramalho na zaga para confronto diante do Flamengo; veja escalações

O Corinthians está escalado para enfrentar o Flamengo, logo mais, em compromisso válido pelo Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando do técnico interino Orlando Ribeiro, o Timão terá uma mudança na zaga em relação ao time titular da última quinta-feira, contra o Racing-URU, pela Copa Sul-Americana.

Após a expulsão com menos de 15 minutos do primeiro tempo no último jogo, Félix Torres foi bancado. Com isso, André Ramalho assumiu a posição ao lado de Gustavo Henrique.

Em relação ao restante da equipe, o interino Orlando Ribeiro manteve a mesma base do 11 inicial da última quinta-feira. O meio-campo continua com Raniele, Carrillo e Breno Bidon, enquanto no ataque, Romero forma trio ao lado de Memphis e Yuri Alberto.