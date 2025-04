Liverpool goleia, conquista seu 20º título e iguala United na Premier League

Assim, o Liverpool conquistou seu 20º título do Campeonato Inglês, o primeiro diante de sua torcida em mais de 35 anos. Em 2020, os Reds conquistaram o torneio, mas sem a presença de público, devido a pandemia do Covid-19.

Além disso, o Liverpool iguala o Manchester United, seu maior rival, no número de títulos de Campeonatos Ingleses. Agora, cada time possui 20 conquistas.

O Liverpool só cumprirá tabela a partir de agora. A equipe de Salah e do brasileiro Alisson levantará o troféu da Premier League no dia 25 de maio, quando fará sua última partida em Anfield, desta vez diante do Crystal Palace. O próximo jogo da equipe é no próximo domingo (04), visitando o Chelsea, às 12h30 (de Brasília).

O Tottenham, 16º colocado do Inglês com 37 pontos, foca suas atenções para a semifinal da Liga Europa. Nesta quinta, os Spurs recebem o Bodo/Glimt, da Noruega, às 16h, pela primeira partida do duelo.

Primeiro Tempo

Como o esperado, o Liverpool começou em cima. Aos dois minutos, os Reds já chegaram com um chute para fora de Mohamed Salah.