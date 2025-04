Flamengo tropeça em casa e série contra o Caxias fica empatada nas oitavas do NBB

O duelo começou com o Flamengo desligado e tomando decisões ruins no ataque. O Caxias aproveitou e abriu vantagem no primeiro quarto (16 a 9). No segundo período, o Rubro-Negro voltou melhor, equilibrando o jogo e empatando o placar em 34 a 34 antes do intervalo. O equilíbrio se manteve no terceiro quarto, com boas atuações de Alexey e Shamell, e o empate em 56 a 56.

No último período, o Caxias foi mais eficiente ofensivamente. Mesmo com uma reação nos minutos finais e uma virada momentânea do Flamengo, Shamell decidiu a partida com uma cesta a 8 segundos do fim. Na posse final, Shaq Johnson errou o arremesso de três, selando a derrota rubro-negra.

Outros resultados deste domingo pelo NBB:

Pinheiros 77 x 76 Unifacisa