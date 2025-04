Entenda como a surpresa tática do Botafogo desmontou o Fluminense no clássico

? Botafogo F.R. (@Botafogo) April 27, 2025

"Hoje o treinador optou por jogar com dois atacantes e quando é assim me sinto mais à vontade de fazer os movimentos. É uma das características que tenho de poder atacar os espaços, achar os companheiros de frente. Hoje consegui fazer isso muito bem," afirmou Igor Jesus após a partida, projetando um futuro melhor: "Essa vitória nos dá confiança para seguir um campeonato muito longo. Tenho certeza que agora as coisas vão começar a fluir."

Paiva sobre pressão e favoritismo

Além da tática, Paiva também abordou a pressão recente e o status do Botafogo. Sobre as críticas da torcida, mostrou respeito, mas firmeza: "Não há nenhuma torcida do mundo que esteja satisfeita quando não se ganha (...) Se eu fizer meu trabalho em função disso, não posso ser treinador de futebol. Estamos tão insatisfeitos quanto a torcida." Ele reforçou a importância do apoio durante o jogo: "Foram muito importantes hoje. No momento em que estávamos em sofrimento de 1 a 0 e eles ali não pararam de cantar. E é isso que eu peço. Por favor, apoiem os jogadores."

Questionado sobre o Botafogo correr "por fora" no Brasileirão após um início irregular, o técnico foi enfático em defender o peso da camisa atual campeã: "Eu não conheço nenhum campeão nacional que não corre como favorito (...) Estes rapazes têm que se sentir favoritos e ponto. (...) Eles querem ser favoritos, eles querem jogar para ganhar (...) Portanto, vamos correr como favoritos. Ninguém vai aqui correr por fora."

A vitória convincente, fruto de uma aposta tática bem-sucedida, traz um novo ânimo ao Botafogo. O time agora se prepara para enfrentar o Capital-DF pela Copa do Brasil na quarta-feira, antes de viajar para encarar o Bahia pelo Brasileirão no próximo sábado, jogo para o qual Paiva já sabe que terá os desfalques de Alexander Barboza e Gregore, suspensos.