JP Chermont quer Santos 'nas finais' em 2025 e faz coro por volta de Neymar

"Isso só me motiva, significa que meu trabalho está sendo bem executado, que eu estou empenhando um bom futebol. É o sonho de todo mundo, mostrar seu futebol para poder jogar na elite do futebol mundial, que hoje é a Europa, e é lá que estão os melhores jogadores. É um sonho jogar lá, mas no momento eu estou aqui, tenho o contrato até 2027, tenho que pensar só no Santos, que é o clube que eu amo, então no momento eu estou com a cabeça só aqui".

'Encontro' com Neymar e possível volta do craque

"(Na partida contra o Vila Nova) Eu estava lá fora, aí a esposa de um influenciador disse que o Neymar queria falar com o Guilherme (atacante). Aí eu, não, tudo bem, estou aqui fora, né, o Guilherme acho que tá dando entrevista, mas eu disse: 'Neymar?' (Risos). Eu só fui dar um recado, dizer que o Neymar queria falar com ele, aí o Léo (ex-lateral e coordenador do Santos) disse: 'vou ligar para o Neymar aqui então e você leva o celular para ele na coletiva'. Aí falei que ele estava louco, não iria fazer isso, como vou entrar com o Neymar no meio de uma coletiva? Aí ele pegou, ligou, e ele (Neymar) disse: 'fala, molecão, como você está, Chermont?' Aí eu não acreditei, não sei se ouvi coisa, mas eu entendi Chermont ali, não é possível que ele me reconheceu, tenho até os prints aqui, tremi, não sabia nem o que eu fazia. Mas aí eu fiquei calmo, levei lá e foi legal".

"Na minha opinião, eu não sei se ele vem agora (janeiro). Para o meio do ano, eu acho que ele vem. Mas eu quero que ele venha agora. O tanto de camisa que eu já tive dele, não tem como".

Futuro na seleção brasileira e nova safra de laterais-direitos

"Eu sonho com isso, me enxergar lá (na seleção) é muita soberba falar, mas eu sonho com isso e eu tenho minhas metas a serem alcançadas. Então, eu não posso só ficar no sonho, porque todo mundo sonha, mas tenho que fazer acontecer para isso se tornar realidade. Me tornei jogador profissional, graças a Deus, vou trabalhar em cima disso, vou buscar melhorar, não precisa ser agora, ano que vem, com 19 anos".