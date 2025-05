Edgard Soares, diretor de marketing, anuncia saída do Corinthians após menos de dois meses no cargo

Assim começaram as atividades e os treinos da semana! ??

Edgard Soares foi anunciado como diretor-estatutário de marketing do Corinthians no dia 4 de abril e permaneceu no cargo por pouco mais de um mês.

Antes disso, ele foi redator do processo de impeachment que corre contra o presidente Augusto Melo.

A saída de um membro da diretoria não é novidade no Corinthians. Edgard Soares é o 19º dirigente a deixar o clube durante a gestão de Augusto Melo. Recentemente, Thales Cezar de Oliveira, diretor de relações institucionais, Vinicius Manfredi, superintendente de marketing, e Sandor Romanelli, superintendente comercial, também deixaram o Parque São Jorge.