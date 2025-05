Atacante ex-São Paulo é agredido em confusão em festa; Coritiba se manifesta

? Coritiba (@Coritiba) May 13, 2025

Caio atualmente defende o Coritiba e teria se envolvido em uma confusão e sido agredido com socos e garrafadas na cabeça. O Coritiba se pronunciou oficialmente sobre o caso de agressão contra o atacante.

"O Coritiba está ciente dos acontecimentos das últimas 48 horas envolvendo o atleta Caio Matheus. Nesse sentido, no âmbito pessoal prestará total apoio visando a melhora de sua saúde; na sequência, no âmbito profissional, adotará as medidas cabíveis acerca de sua postura", publicou o clube em suas redes sociais.

Quem é Caio Matheus?

O atacante foi revelado pelo São Paulo e atuou profissionalmente pela equipe em apenas duas partidas, tendo marcado um gol, na Copa Sul-Americana, quando o técnico Rogério Ceni ainda estava no clube. Em janeiro deste ano, o Coritiba assinou com Caio Matheus após o atleta ficar fora dos planos do Tricolor.

Pelo Coxa Branca ele atuou em cinco partidas do Campeonato Paranaense e, na Série B do Brasileiro, não chegou a ser relacionado para jogos.