Bahia ganha do Botafogo pelo Brasileiro e vence a quinta consecutiva

O Bahia ganhou do Botafogo por 1 a 0 neste sábado, na Fonte Nova, completando uma série de cinco vitórias seguidas, levando em conta jogos do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores.

Com o resultado, os baianos chegaram aos 12 pontos, na quinta colocação do Campeonato Brasileiro. Já os alvinegros seguem com oito, no 11º lugar.

Na próxima rodada, o Botafogo terá pela frente o Internacional, no domingo, no Nilton Santos. No dia anterior, o Bahia encara o Flamengo, no Maracanã.