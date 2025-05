Cruzeiro x Flamengo: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Brasileirão

Cruzeiro e Flamengo chegam embalados para o duelo após vitórias seguidas no Brasileiro e na Copa do Brasil. O Fla assumiu a liderança isolada com a goleada sobre o Corinthians no último domingo, alcançando os 14 pontos. Na última quinta-feira, derrotou o Botafogo-PB, fora de casa, no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Já a Raposa chegou à quarta posição na tabela, com 10 pontos, ao vencer o Vasco da Gama na rodada passada. Pelo mata-mata nacional, a equipe mineira superou o Vila Nova, no Mineirão.

Para encarar o desafio em BH, o técnico Filipe Luís, que poupou os titulares contra o Botafogo-PB, deve mandar a campo os mesmos onze que iniciaram a partida contra o Timão. Ausência confirmada será a do lateral Viña, que segue em recuperação de uma cirurgia no joelho. Já o também lateral Alex Sandro é dúvida para a partida.

Gonzalo Plata, com dores no joelho direito devido a um edema ósseo, também será desfalque.

No Cruzeiro, o técnico Leonardo Jardim, que poupou alguns atletas contra o Vila Nova, contará com a volta do zagueiro Fabrício Bruno, ex-Fla, após cumprir suspensão pelo terceiro amarelo. Já os lesionados João Marcelo e Matheus Henrique, estão fora do confronto.

FICHA TÉCNICA