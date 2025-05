Bahia vence Botafogo com show de Pulga, chuva e vermelho cancelado a John

Não para de chover! — Este é o terceiro dia consecutivo que chove em Salvador. Porém, o gramado da Casa de Apostas Arena Fonte Nova resistiu bem.

Próximos jogos - Ambos os times atuarão no meio da semana pela Libertadores. O Bahia recebe o Nacional, do Uruguai, em casa, nesta quarta. Já o Botafogo visita o Carabobo, na Venezuela, no dia anterior.

O jogo

O primeiro tempo foi agitado em Salvador. O Bahia procurava ter o controle do jogo e o Botafogo tentava aplicar uma marcação alta. O Glorioso, porém, sentia a falta de Savarino, lesionado, e tinha muita dificuldade de criação. Com isso, o Tricolor foi encontrando espaços e contou com o talento de seus jogadores, principalmente Erick Pulga, em noite inspirada e que enfileirou a zaga alvinegra para fazer a jogada do gol de Cauly.

No segundo tempo o Botafogo foi para cima e melhorou após as substituições feitas por Renato Paiva. O Glorioso teve uma grande oportunidade de empatar, quando Artur saiu cara a cara com Marcos Felipe, mas o goleiro do Bahia foi muito bem e defendeu. A partir dos 35 minutos, o Bahia baixou suas linhas e passou a se defender. O Alvinegro chegou com perigo no fim e, quando o jogo parecia que iria acabar, ainda ocorreu o lance bizarro de John e uma bola na trave logo em seguida na falta cobrada por William José.

Gols e lances

Que golaço do Bahia! - O Bahia abriu o placar aos 38 minutos do primeiro tempo com uma jogadaça de Erick Pulga. Ele arrancou pela esquerda, colocou Marlon Freitas e Newton para dançar, passou por Jair e tocou de maneira açucarada para Cauly somente escorar para o fundo da rede. Golaço!