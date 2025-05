Messi e Suárez marcam, e Inter Miami goleia o NY Red Bulls pela MLS

O Inter Miami goleou o New York Red Bulls por 4 a 1 neste sábado, pela 11ª rodada da MLS (liga norte-americana de futebol), no Chase Stadium. Lionel Messi, Luis Suárez, Picault e Weigandt balançaram as redes para os mandantes, enquanto Choupo-Moting marcou para os visitantes.

Com o resultado, a equipe comandada por Javier Mascherano ocupa a quarta colocação da Conferência Leste, com 21 pontos. Do outro lado, o New York aparece em nono lugar na Conferência, com 15 pontos somados.

O Inter Miami volta a campo no próximo sábado, contra o Minnesota United. A bola rola às 17h30 (de Brasília), no Allianz Field. Por sua vez, o New York enfrenta o Colorado Springs Switchbacks, no Weidner Field, às 22h30 de terça-feira.