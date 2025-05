Fabinho rebate Vitão, vê Corinthians prejudicado pela arbitragem e promete reclamar na CBF

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado não deixou barato. Ele acredita que a declaração de Vitão foi "infeliz", uma vez que, em sua opinião, o time do Parque São Jorge teria sido prejudicado. A equipe teve dois gols anulados pelo VAR antes de Yuri Alberto anotar o tento que praticamente sacramentou a vitória.

"Não adianta querer reverter a situação. Se ele falou isso, foi totalmente infeliz. A gente não vai aceitar que um jogo espetacular que o Corinthians fez, que haja outra interpretação em relação a isso. Nós também estamos insatisfeitos, por isso estamos aqui, mesmo com a vitória, pedindo para que haja um critério. Estamos aqui para colaborar com o futebol, queremos uma arbitragem que faça o seu trabalho conforme nós esperamos. As intervenções do VAR precisam seguir critérios para que a cada rodada a gente não tenha que vir aqui e tirar o valor da partida", respondeu.

Fabinho viu uma equipe de arbitragem "insegura" em Itaquera e promete protocolar uma reclamação na CBF nos próximos dias.

"Uma arbitragem insegura, que passa insegurança aos atletas. O VAR chama em alguns lances, em outros não. A gente sempre pede para que os critérios sejam os mesmos. O que nos cabe é formalizar a nossa reclamação à CBF para que haja uma melhora. Não queremos ser favorecidos, não é isso o que acontece aqui. Nosso pedido é que o Corinthians não seja prejudicado", finalizou.

O resultado faz o time do Parque São Jorge voltar a vencer no Brasileirão e o coloca no sétimo lugar da tabela de classificação, com dez pontos conquistados. O Inter, por sua vez, cai para a oitava posição, com nove.

O Corinthians agora volta suas atenções à Copa Sul-Americana. Na próxima terça-feira, a equipe enfrenta o América de Cali, na Neo Química Arena, pela quarta rodada da fase de grupos do torneio. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).