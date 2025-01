Time inglês oferece R$ 180 milhões por Vitor Reis, do Palmeiras, diz jornal

Foi a terceira proposta do Brighton pelo jogador. A equipe inglesa ficou impressionada com as atuações de Vitor Reis em sua primeira temporada no profissional do Alviverde. O zagueiro disputou a Copinha no ano passado, foi promovido no meio do ano e terminou o Brasileirão como titular.

As duas investidas anteriores foram negadas pelo Palmeiras, que não pensa em vender sua promessa. O Brighton espera que o aumento no valor da proposta mude a decisão do clube brasileiro, que vai disputar o Super Mundial no meio do ano e não quer se livrar dos principais jogadores.

Vitor Reis chegaria para ocupar imediatamente um setor com baixas no time inglês. Em 10º na Premier League, o Brighton vem sofrendo com lesões na defesa e quer que o possível reforço chegue já em janeiro, em vez de emprestá-lo de volta para o Palmeiras, o que foi discutido entre as partes.