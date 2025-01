Hernanes vai além de profeta e usa lado engenheiro em aulas de futebol

Um exemplo foi comparar uma cobrança de falta de Kvaratskhelia, do Napoli. A curva na batida foi além do necessário para que a bola entrasse.

A chave da jogada, segundo o profeta professor, foi o ângulo de alinhamento do jogador à bola. Hernanes desenhou na tv, traçou o ângulo na tela e depois mostrou um lance parecido dele com a camisa do São Paulo. Golaço.

"Estudei. Gosto muito de física, matemática, dos números, de precisão. Estou conciliando as duas coisas."

Em outra situação, analisou porque a Atalanta perdeu um gol diante do Real Madrid na Liga dos Campeões. Faltou ao jogador absorção da força da bola. O exemplo? Uma matada de Hernanes no futevôlei.

Professor particular

Mas o Profeta não está por aí vendendo curso. Ele só tem dado aulas, a sério, a filhos de amigos mais próximos. O repertório passa por dicas mais "matemáticas" do jogo e também por elementos técnicos, de passe, por exemplo.