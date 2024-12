PVC explica: como John Textor fez o Botafogo voltar a conquistar títulos

O Botafogo não tinha esse dinheiro, e o Textor alavancou, ele pegou dinheiro do Multiclub Ownership, que são os clubes que ele detém ações, pegou dinheiro dele, bancou e falou: 'Vou transformar num clube vencedor'.

Paulo Vinícius Coelho

Para o colunista, Textor apostou alto no Botafogo porque seria mais difícil montar um time supercampeão na França ou na Inglaterra, onde ele também tem times de futebol.

No Brasil, por exemplo, o dono do Botafogo contratou dois dos três jogadores mais caros da história do nosso futebol.

Por que ele fez isso com o Botafogo e não com o Lyon? Porque é muito mais difícil fazer isso na França contra o Paris Saint-Germain.

No Botafogo, ele conseguiu contratar neste ano o jogador mais caro da história do Brasil, o Almada, e o terceiro jogador mais caro da história do Brasil, o Luiz Henrique. Alavancou, apostou que ia ganhar títulos e ganhou.