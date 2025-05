Palmeiras abre tour da taça do Mundial 2025 na Sala de Troféus, e Leila celebra participação: "Orgulho"

Os torcedores que compareceram ao local, puderam ver em destaque os troféus do Mundial de 1951 e o da Libertadores de 2021, conquista que garantiu a presença do Palmeiras no torneio da Fifa.

O Palmeiras está no Grupo A, ao lado de Porto (POR), Al-Ahly (EGI) e Inter Miami (EUA). A estreia do Verdão no torneio será no dia 15 de junho, contra o Porto, às 19 horas (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Como ver a tour da taça do Mundial de Clubes?

Ao todo, quase dois mil palmeirenses resgataram ingressos para ver a taça. Os torcedores garantiram as entradas gratuitamente pelo site www.ingressospalmeiras.com.br, com prioridade para os adeptos do programa Avanti. A taça também será exibida na Sala de Troféus no domingo, antes do clássico contra o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri.