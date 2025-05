Vasco anuncia retorno de Fernando Diniz até final de 2026

Fernando Diniz está de volta ao Vasco. Nesta sexta-feira, o Cruzmaltino anunciou o retorno do treinador, que assumirá o comando do time até o final de 2026.

Além de Diniz, também chegam ao Vasco os auxiliares Ricardo Cobalchini e Evandro Fornari e o preparador físico Wagner Bertelli. A comissão desembarca no Rio de Janeiro neste domingo e estreia no comando técnico do clube na terça-feira, contra o Lanús, na Argentina, pela Sul-Americana. A bola rola a partir das 21h30 (de Brasília).

Diniz chega para sua segunda passagem como técnico do time carioca. O comandante treinou a equipe pela primeira vez em 2021. Em seu primeiro trabalho