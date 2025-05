Risco judicial e caso VaideBet devem congelar negociação entre Corinthians e Adidas; compare valores

"Comunicamos que o Conselho Deliberativo tomou ciência desse assunto apenas pela imprensa e não nos cabendo qualquer manifestação nesse momento", acrescenta nota do Conselho Deliberativo.

Já a Comissão de Justiça, presidida pelo advogado Leonardo Pantaleão, antecessor de Cascone na diretoria executiva, alertou para os riscos ao clube em caso de progresso na troca.

"A rejeição das contas do presidente Augusto Melo, por todos os órgãos de orientação e fiscalização, ou seja, Conselho Fiscal, Cori e Conselho Deliberativo configura um episódio relevante no contexto da governança do clube. Embora não caiba à Comissão de Justiça opinar sobre as diretrizes administrativas da entidade ? devendo sempre atuar em estrita consonância com o Estatuto Social e o Regimento ? é pertinente registrar preocupação quanto à segurança jurídica de eventuais contratos celebrados pela atual gestão, os quais poderão futuramente ser objeto de questionamentos, sobretudo à luz da responsabilidade administrativa", afirma a CJ, que na semana passada solicitou o afastamento imediato de Augusto Melo justamente por receio de decisões que possam causar insegurança jurídica à instituição.

Vinicius Manfredi de Azevedo, superintendente de marketing demitido por Augusto Melo no fim de abril, foi chamado por Cascone para prestar uma consultoria remunerada e, assim, seguir com participação nas tratativas com a Adidas. Azevedo, no entanto, refutou o convite após conselheiros e jornalistas tomarem ciência do caso e deixou aberta a possibilidade de trabalhar junto ao clube depois do desfecho do caso VaideBet.

Sem o apoio de Azevedo e dos três órgãos fiscalizadores neste momento, a possibilidade de qualquer evolução nas conversas com a Adidas é remota. Internamente, há insegurança até mesmo sobre a intenção da empresa alemã em assinar um contrato nesta condição. Portanto, o desfecho policial e a resolução do caso de impeachment de Augusto Melo são fundamentais para que as negociações, seja com Nike ou Adidas, possam prosperar.

Corinthians, Nike e Adidas foram procurados pela reportagem e explicaram que não vão se manifestar de maneira oficial sobre o assunto.