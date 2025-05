Brasil goleia Equador e garante liderança do Grupo B no Sul-Americano feminino sub-17

A Seleção Brasileira venceu o Equador por 5 a 1 nesta sexta-feira, pela quarta rodada da primeira fase do Sul-Americano feminino sub-17, no Estádio Francisco Rivera Escobar, no Valle del Cauca, na Colômbia. Maria, Ravenna, Júlia Faria, Pepê e Evelin fizeram os gols da Canarinho, enquanto Mary Guerra marcou para as equatorianas.

Com o resultado, a já classificada Seleção Brasileira manteve o 100% de aproveitamento, chegou aos 12 pontos e assumiu a liderança do Grupo B. O Equador, por sua vez, caiu para a segunda posição, com nove.

Classificadas, as duas seleções esperam o fim da primeira fase para conhecer as adversárias do hexagonal final, disputado entre os dias 11 e 24 de maio. As quatro primeiras colocadas garantem vaga na Copa do Mundo feminina sub-17, que será realizada entre outubro e novembro, em Marrocos.