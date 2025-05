Mirassol x Corinthians: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Corinthians enfrenta o Mirassol na tarde deste sábado, em duelo válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília) no Estádio José Maria de Campos Maia.

O Timão tropeçou diante do América de Cali no meio de semana, pela Sul-Americana, mas vem de uma boa vitória na liga nacional. A equipe derrotou o Internacional por 4 a 2, na Neo Química Arena, e pulou para a oitava colocação da tabela, com dez pontos.

Dorival Júnior, que fará sua quarta partida à frente do time alvinegro, tem um desfalque no meio-campo. O volante José Martínez passou por um procedimento cirúrgico dentário de urgência e não viajou com o restante da delegação.