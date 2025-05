És o Primeiro: produção do UOL sobre mundiais do São Paulo vai ao Cinefoot

O documentário "És o Primeiro", produzido pelo UOL e que conta a história dos três títulos mundiais conquistados pelo São Paulo, será exibido no Cinefoot, o Festival de Cinema de Futebol.

A produção é um dos destaques da 15ª edição do evento, que ocorrerá no Museu do Futebol, em São Paulo, a partir de amanhã. O local está dentro da Mercado Livre Arena Pacaembu.

O "És o Primeiro" será exibido na segunda-feira, partir das 20h30 (de Brasília) — a entrada é gratuita, mas sujeita à lotação da sala — os ingressos são distribuídos uma hora antes da sessão.