Palmeiras treina com elenco quase completo e segue preparação para clássico contra o São Paulo

Na tarde desta sexta-feira, o Palmeiras deu sequência à preparação para o clássico contra o São Paulo e fez o penúltimo treino, na Academia de Futebol. O Choque-Rei, válido pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro, acontece neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Após ativação no centro de excelência, os jogadores fizeram trabalhos técnicos com ênfases táticas. Os atletas com mais desgaste foram liberados mais cedo, enquanto o restante aprimorou fundamentos na parte final do treino comandado por Abel Ferreira.

Para o duelo, o treinador deve ter o reforço do meia-atacante Felipe Anderson, que foi preservado na vitória por 2 a 0 sobre o Cerro Porteño, no Paraguai. O camisa 7 do Verdão tem treinado normalmente e pode voltar ao time titular. No último confronto, Allan começou entre os 11 iniciais e foi elogiado por Abel.