Primeiros dias de Boto no Flamengo têm conversas, apresentações e rusga

José Boto iniciou o trabalho presencial como diretor de futebol do Flamengo e falará com a imprensa pela primeira vez nesta segunda-feira, às 13h, no Ninho do Urubu. Nos primeiros dois dias no Rio de Janeiro, ele conheceu as estruturas do clube, teve rápida conversa com atletas e foi apresentado a funcionários, além de ter vivido a primeira tensão como dirigente.

O que aconteceu

Boto foi direto para o Maracanã no sábado. Lá, assistiu a uma parte do Jogo das Estrelas e conheceu a estrutura do estádio onde o Flamengo manda seus jogos, como vestiário e a operação em dia de partida. Ele também teve a oportunidade de encontrar com Zico e outros ídolos do clube.

O dirigente esteve o tempo todo ao lado de Bap. O novo presidente do Fla recebeu o português no Maracanã e também acompanhou ele no segundo dia de trabalho no Ninho do Urubu. Os dois trocaram um forte abraço quando se encontraram e conversaram bastante.