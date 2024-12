Fla: Boto vê saída de David Luiz 'profissional' e pede tempo por reforços

Prioridade: "Eu tenho que ser responsável e não posso chegar aqui e não conhecer as pessoas. Não conhecer o ambiente e começar a querer fazer as coisas da minha maneira. A primeira coisa que vou fazer é conhecer todas as pessoas da estrutura do futebol, perceber quem se adapta à forma como nós queremos trabalhar e ao mesmo tempo cuidarmos da equipe profissional."

Reforços: "A partir do dia 18 de dezembro, quando o Bap anunciou que eu seria o diretor esportivo, converso com o Filipe Luís em todos os dias. Nos encontramos porque estávamos perto. Temos bem claro que o elenco tem uma qualidade enorme, sabemos que temos de fazer alguns ajustes e esses ajustes vão ser feitos com o tempo. No tempo que nós queremos e não para agradar a torcida, a imprensa. Queremos a torcida contente em dezembro, não em janeiro."

Traoré: "É um jogador que conheço muito bem. Quando estava no Shakhtar compramos ele do Ajax pagando 10 milhões de euros. É um jogador em análise como muitos outros. A posição do atacante é realmente a mais prioritária, mas nós não queremos falhar. E como não queremos falhar, queremos exatamente encontrar o perfil que interessa ao nosso treinador e ao Flamengo. Esse perfil pode ser um nome mais experiente ou menos. Nós queremos alguém que tenha rendimento, é isso que nós vamos procurar. Vocês tem dado ideias com scouts para analisarmos [risos]. Estamos nesse processo."

Filipe Luís: "Tive carta branca. A escolha foi de minha responsabilidade. Eu poderia ter escolhido outro treinador. Sou pioneiro, eu e uma equipe que trabalhava comigo no Shakhtar, de uma coisa chamada scouting de treinadores. Tínhamos uma linha definida de como queríamos jogar, o dono do clube exigia. Contratávamos treinadores que respeitavam esse DNA. E criamos um scouting de treinadores, uma lista com esse DNA. O Filipe foi uma escolha minha e, se falhar, a culpa é minha. Isso é profissionalização. É fácil mudar o treinador 11 vezes e ninguém ter culpa disso. Se o Filipe falhar, o culpado serei eu. Toda a gente do clube vai ter que trabalhar como nós queremos. Quem não trabalhar como queremos sai. Depois, se as coisas forem mal, o responsável sou eu. Tive carta branca do Bap para que, se achasse que deveria mudar o treinador, mudava. Analisei, vi muita coisa que gostei (de Filipe Luís), vi muita entrevista. Depois, o contato diário tem confirmado tudo. É algo de que posso me orgulhar. Nos jogadores nós falhamos, não há ninguém que acerte sempre. Nos treinadores, normalmente não erro. O Filipe vai ser um treinador top mundial. Lancei treinadores como Luís Castro, como De Zerbi, e o Filipe está na linha deles."

Por que o Filipe: "Vi duas vezes todos os jogos do Flamengo desde que o Filipe pegou. Uma para analisar o elenco, outra na perspectiva de analisar o trabalho do Filipe. Quem escolhe treinador tem que ter personalidade. Consegui perceber nuances táticas no trabalho do Filipe que me agradaram muito. Não é tão visível ao olho normal, mas ao olho mais clínico agradou muito. Depois me agradou muito a forma como se comunica, forma humilde, mas assertiva, sabe o que quer. Depois, quando tive contato, percebi a ambição dele, a vontade de aprender, de evoluir. No futebol, quando achamos que sabemos tudo, é o primeiro passo para estarmos mortos."

