PVC: Filipe Luís deu certo no Flamengo porque entendeu o que a torcida quer

Você saiu de um time que marcava na intermediária para um time que quer marcar pressão.

A grande questão do Filipe Luís é o estilo que o Flamengo precisa impor -- a capacidade de subir a marcação, com as linhas subindo juntas, compactas, para não dar espaço atrás, e pressionar a saída de bola.

Paulo Vinícius Coelho

PVC acrescentou que, apesar do ímpeto ofensivo, Filipe Luís já mostrou que sabe organizar com competência seus sistemas defensivos. Inclusive, inspirado em seu ex-técnico no Atlético de Madrid.

Quando ele perdeu o Bruno Henrique no jogo contra o Corinthians em Itaquera, imediatamente ele voltou para fazer uma linha de cinco e uma linha de quatro. E aí ele marcou no bloco baixo, porque cada jogo pede uma coisa.

Ele tem outra inspiração, o Diego Simeone, que sabe muito bem marcar por pressão, mas entende que quando o time tiver em situações de inferioridade pode jogar com três zagueiros, o que não significa ser defensivo — tem quatro no meio e dois atrás do centroavante, fazendo um 3-4-3 que muitas vezes vira um 5-4-1 quando precisar defender.