São Paulo tem invencibilidade posta à prova contra rival de sua última derrota

Justamente por isso, o clássico deste domingo vale muito mais que três pontos. Caso vença, o São Paulo pode subir na tabela do Brasileirão, enfraquecer o rival na briga pela liderança do torneio por pontos corridos e mandar a todos o recado de que também pode sonhar alto, uma vez que é capaz de competir de igual para igual com as principais potências não só do País, mas do continente sul-americano.

No entanto, o São Paulo não terá que lidar apenas com a qualidade dos jogadores palmeirenses. A equipe comandada por Luis Zubeldía também terá o gramado sintético como adversário.

Contrário a esse tipo de superfície, o técnico são-paulino decidiu preservar Lucas do Choque-Rei. O jogador recentemente se recuperou de uma lesão no joelho que aconteceu justamente contra o Palmeiras, na semifinal do Paulistão, no Allianz Parque, estádio que também conta com gramado sintético.