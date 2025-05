Carrasco, Raphael Veiga reencontra São Paulo recuperando espaço no Palmeiras após lesão

Raphael Veiga teve uma lesão no ombro esquerdo no dia 9 de abril, na vitória por 1 a 0 sobre o Cerro Porteño, pela Libertadores, no Allianz Parque. Na oportunidade, ele precisou deixar o campo antes dos 15 minutos de jogo. Esse problema o deixou de fora de seis partidas. Veiga voltou a ser relacionado contra o Vasco, na última rodada do Brasileiro, mas permaneceu no banco de reservas.

Nessa oportunidade, ele teve sua postura fora das quatro linhas elogiada pelo técnico Abel Ferreira. Já na última quarta-feira, o meio-campista foi acionado aos 38 minutos do segundo tempo do jogo contra o Cerro Porteño, que aconteceu no Paraguai, entrando no lugar de Estêvão.

Até o momento, Raphael Veiga disputou 17 partidas nesta temporada, sendo 14 como titular. O meia também soma dois gols e sete assistências. Agora, buscando retomar seu espaço na equipe, Veiga reencontra o time que o tem como "carrasco".

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola rola às 17h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

O Verdão começou a rodada na liderança, mas viu o Flamengo ocupar a ponta depois de vencer o Bahia. O Bragantino, que empatou com o Grêmio, foi para segundo, com 17. Assim, o Verdão entra em campo estando em terceiro lugar, com 16 pontos. A equipe tem cinco vitórias, um empate e uma derrota.

Com os resultados do sábado, o Tricolor, que começou a rodada na 11ª posição, com nove pontos, foi para 15º lugar. São seis empates e uma vitória.