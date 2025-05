Santos x Ceará: saiba onde assistir ao jogo do Campeonato Brasileiro

O Santos enfrenta o Ceará, nesta segunda-feira, às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe tenta se recuperar no torneio, enquanto o Vozão quer se firmar na parte de cima da tabela e se aproximar do G4.

ONDE ASSISTIR: a partida terá transmissão do SporTV (TV fechada) e do Premiere (pay-per-view). O torcedor também pode acompanhar todas as emoções em tempo real no site da Gazeta Esportiva.