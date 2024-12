Boto vai ao CT do Flamengo e se impressiona: 'Nível europeu ou melhor'

José Boto foi ao Ninho do Urubu pela primeira vez como diretor de futebol do Flamengo. O português conheceu todos os cantos do CT do clube ao lado do presidente do clube, Luiz Eduardo Baptista, o Bap.

O que aconteceu

Boto chegou ao Rio de Janeiro no sábado. Ele se encontrou com o presidente no Jogo das Estrelas de Zico e também conheceu o Maracanã.

No Ninho, o dirigente se disse impressionado com a estrutura do Fla. Leandro Leme, diretor do CT, esteve ao lado de Bap no tour.