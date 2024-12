David Luiz deixa Fla chateado com diretoria, mas se vê longe de rivais

David Luiz não será jogador do Flamengo em 2025 e, segundo ele, já tem outras propostas dentro e fora do Brasil para seguir a carreira aos 37 anos. Aposentadoria, por ora, está descartada.

O zagueiro deixa o clube rubro-negro na bronca com a nova diretoria e deixou claro o descontentamento pela maneira como foi comunicado sobre a saída. Embora não tenha fechado completamente as portas para as outras equipes, ele entende que a história que construiu no Fla o deixa mais longe de defender um rival. Na Inglaterra, por outro lado, ele saiu do Chelsea para o Arsenal.

O que aconteceu

David ainda não tinha um acordo formal firmado com a diretoria antiga do Fla, mas, sim, uma conversa agendada com essa intenção de renovar. Havia a ideia de conversar sobre uma redução salarial e novos termos em caso de assinatura do vínculo. O jogador também analisaria a proposta.