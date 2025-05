NFL bate o martelo, e 2º jogo no Brasil terá 'clássico' Chargers x Chiefs

A NFL oficializou hoje que o Kansas City Chiefs será adversário do mandante Los Angeles Chargers na segunda edição do São Paulo Game, em setembro.

'Clássico' em SP

O Brasil receberá um clássico da costa oeste dos EUA. Chargers e Chiefs estão na mesma divisão, a AFC West, e protagonizam uma das rivalidades mais quentes dos últimos anos.

O 2º São Paulo Game será disputado em 5 de setembro, novamente no estádio do Corinthians. A edição do ano passado contou com o jogo épico entre Green Bay Packers e Philadelphia Eagles, vencido por 34 a 29 pela franquia da Pensilvânia.