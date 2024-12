Zagueiro volta ao Flamengo após 28 minutos no Botafogo e disputará Carioca

Esse grupo do Carioca vai fazer um tour pelo Nordeste. As datas exatas das primeiras rodadas ainda não foram confirmadas. O Flamengo estreia no Carioca no fim de semana do dia 12 de janeiro, contra o Boavista, no Batistão, em Sergipe. Depois, dia 16, enfrenta o Madureira no Amigão, na Paraíba. Em seguida, dia 19, encara o Nova Iguaçu na Arena das Dunas, no Rio Grande do Norte. Por fim, faz duelo com o Bangu no dia 22 no Castelão, no Maranhão.