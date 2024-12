Flamengo: Boto vê elenco com 'algo a mais para dar' em 1ª fala como diretor

José Boto, finalmente, está no Brasil. O novo diretor do Flamengo desembarcou, na tarde deste sábado (28), no Aeroporto do Galeão, no Rio, e falou à Fla TV sobre as expectativas para 2025. O português posou com uma camisa do rubro-negro e pediu desculpas pela voz rouca.

O que ele disse?

Planos para 2025. "É uma responsabilidade muito grande e um orgulho. Peço desculpa pela voz, está horrível, mas as expectativas são sempre de ganhar, seja lá qual for a competição que vamos entrar."

Encontro com Filipe Luís. "Ele estava em Coruña [Espanha] e eu estava no norte de Portugal. Combinamos de nos encontrar e foi excelente. Ele tem ideias muito modernas. Pelos anos que ele teve na Europa, temos ideias muito parecidas."