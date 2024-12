Alicia: Palmeiras de Abel terminou ano com sensação de que o time já deu

Mauro Cezar: Início excelente de Filipe Luís no mercado carente de técnicos

Apesar do ótimo início no Flamengo, com um título da Copa do Brasil, a reação positiva ao trabalho de Filipe Luís teve certa dose de exagero, ponderou Mauro Cezar Pereira.

Inegavelmente, foi um início muito bom. Acho que houve muito exagero também. A carência de bons técnicos no Brasil é tamanha que quando surge alguém um pouco diferente, brasileiro, rola um frenesi. Ele surpreende pelo começo com título e indo muito bem, com coragem para mudar o time durante o jogo de forma que foge do padrão.

Mauro Cezar

